Fenerbahçe'de Kante transferi durdu! Hem de Cristiano Ronaldo yüzünden

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ittihad'dan N'Golo Kante'nin transferini bitirmeye hazırlanırken kötü bir haberle sarsıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA RONALDO KRİZİ

Suudi Arabistan'da Al Nassr, Al Hilal ve Al Ittihad gibi kulüplerin transferleri Suudi Arabistan Yatırım Fonu (PIF) tarafından idare ediliyordu. Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, 3 puan farkla lider durumda bulunan Al Hilal'in kadrosuna Al Ittihad'ın golcüsü Karim Benzema'yı eklemeye hazırlanmasının ardından olay çıkardı.Ronaldo, kulübün Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından yönetilme biçiminden memnun değil. Yıldız futbolcunun, aynı fonun kontrolündeki rakip kulüplerle kıyaslandığında Al Nassr'a yeterli yatırım yapılmadığını düşündüğü belirtildi.

MAÇA ÇIKMAMA KARARI ALDI

Portekizli oyuncu, bu doğrultuda PIF'in aldığı Benzema kararı nedeniyle takımının Al Riyadh maçında oynamayacağını kulüp yönetimine iletti.

TÜM TRANSFERLER DURDURULDU

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da haksız transfer onaylamaları olduğu için olay çıkarmasının ardından Suudi Arabistan Yatırım Fonu, tüm transferleri durdurdu. Böylece Karim Benzema'nın Al Ittihad'dan Al Hilal'e transferi de durdu.

FENERBAHÇE'Yİ ETKİLEYEN NOKTA

Alınan bu karar Fenerbahçe'yi etkiledi. Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde Fransız oyuncuyu Benzema'yı elinden çıkaracak Al Ittihad'ı Youssef En-Nesyri'yi de anlaşmaya dahil ederek ikna etmişti. Suudi Arabistan Yatırım Fonu, Al Ittihadli Karim Benzema'nın Al Hilal'e, Fenerbahçeli En-Nesyri'nin Al Ittihad'a, Al Ittıhadli Kante'nin ise Fenerbahçe'ye transferini şimdilik durdurdu.