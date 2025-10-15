Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun kolları sıvadı

Fenerbahçe'de Samsunspor maçında yaşanan tartışma sonrası kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, bireysel antrenmanlarına başladı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, deneyimli futbolcu, çalışmalarını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik ekibin, futbolcunun durumu hakkında vereceği yeni karar bekleniyor. Cenk Tosun'un takıma yeniden dahil edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

İRFAN CAN KAHVECİ 3 HAFTA YOK

Aynı maçta tartışmaya dahil olduğu iddia edilen İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Kahveci'nin, tedavi sürecinin ardından bireysel antrenmanlara katılması planlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Samsunspor- Fenerbahçe maçının ardından, takım içinde bir tartışma yaşandığı iddia edilmişti. Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin, takım arkadaşı Archie Brown ile kavga ettikleri öne sürülmüştü. Bu olayın ardından yönetim, "disiplin ve takım içi huzurun korunması" gerekçesiyle iki futbolcuyu geçici olarak kadro dışı bırakmıştı.