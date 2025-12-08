Haberler

Kadro dışı kalan Cenk Tosun en sonunda sessizliğini bozdu

Güncelleme:
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, devre arasında ayrılmayı düşünmediğini ve kadroya geri dönmek için mücadele edeceğini belirtti. Kendisine yönelik kadro dışı kararını anlamadığını ifade eden Tosun, affedilecek bir şey yapmadığını ve Fenerbahçe'de oynamak istediğini söyledi.

  • Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediğini ve kulübün kadrosuna tekrar girmek istediğini açıkladı.
  • Cenk Tosun, Fenerbahçe'de 1,5 sezonda 29 maçta 415 dakika oynayarak 2 gol ve 2 asist yaptı.
  • Cenk Tosun'un Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun, yayıncı kuruluştan Gürler Akgün'e yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Tosun, devre arasında ayrılık ihtimalini kesin bir dille reddederek, " Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosuna tekrar girmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"NE YAPTIM Kİ KADRO DIŞI KALDIM?"

Deneyimli golcü, kadro dışı kararı hakkında da konuştu. "Ne yaptım ki kadro dışı bırakıldım? Affedilecek bir şey yapmadım, kadroya geri çağırılmayı bekliyorum. Fenerbahçe'de oynamak istiyorum" diyen Cenk Tosun, sürecin kendisi için şaşkınlık verici olduğunu dile getirdi.

PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU

Fenerbahçe'de 1,5 sezonda toplam 29 maçta 415 dakika süre alan Cenk Tosun, bu süreçte 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Sınırlı süre bulmasına rağmen formayı kapmak için mücadele etmeye devam edeceğini belirtti. Golcünün sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

affedilecek bişey yapmadığnı düşünüp af beklemek

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Bir Abubakar kadar olamadın senden Beşiktaş yönetimi para sorun değil kalırım demeni beklerken fenere gittin ve orada hak ettiğin gibi davranışlara maruz kaldın ve ait olduğun şekilde kadro dışı az bile sana

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSabri:

olum ozaman ne yaptinizda bu kadar sıkıntı oldu bekliyonuz adama parmak mi attiniz hala kadro disisniz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
