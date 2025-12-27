Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Becao'dan şok talep

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından Rodrigo Becao da kadro dışı bırakılan isimler arasına katılmıştı. Sarı-lacivertli ekipte geleceği merak edilen Brezilyalı savunmacıya birçok teklif geldiği, ancak transfer sürecinde en büyük engelin maaş konusu olduğu ifade edildi.

TRANSFERDE EN BÜYÜK ENGEL MAAŞI

Haberlere göre Becao, ayrılığa sıcak bakıyor ve özellikle Brezilya ile İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirmek istiyor. Ancak 28 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretinin yüksek olması, olası transferi zorlaştıran başlıca faktör olarak gösteriliyor.

KALAN ÜCRETİN TAMAMINI İSTEDİ

Sabah'ta yer alan haberde, Fenerbahçe ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Becao'nun yıllık 1.8 milyon euro kazandığı hatırlatıldı. Haberde, deneyimli savunmacının yönetimden kalan ücretinin tamamını talep ettiği ileri sürüldü.





