Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi

Benfica maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin genç golcüsü Jhon Duran ile ilgili belirsizlik devam ediyor. İki kez MR çekilen Kolombiyalı futbolcuda herhangi bir sakatlık bulgusuna rastlanmamasına rağmen durumu netleşmedi.

SAHAYA ÇIKMASINA ENGEL BULUNMUYOR

Kulüp yetkilileri, 21 yaşındaki forvetin antrenmanlara çıkmasına engel bir durum olmadığını vurguluyor. Barcelona'da iğne tedavisi de olan Duran'ın ağrılarının azaldığını söylediği, bu nedenle sahaya dönmesinin önünde bir engel bulunmadığı belirtiliyor.

"NE ZAMAN OYNAMAK İSTERSE SAHAYA ÇIKAR"

Fenerbahçe cephesi, Duran'ın sakatlığıyla ilgili olarak, "Kendisi ne zaman oynamak isterse sahaya çıkar" ifadelerini kullanıyor. Ancak genç futbolcunun şikâyetlerinin devam etmesi halinde kulüp içinde soru işaretleri artmış durumda.

AYRILIK İDDİASI

Sezon başında 15 milyon euro bedelle transfer edilen Jhon Duran'ın gelecek ay da benzer sorunları gündeme getirmesi halinde yolların ayrılabileceği iddia ediliyor.