Haberler

Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi

Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Benfica maçında sakatlanan genç golcüsü Jhon Duran'ın sağlık durumu hala belirsizliğini koruyor. İki kez MR çekilen Duran'da herhangi bir sakatlık bulgusu bulunmamakla birlikte, durumu hala netleşmiş değil. Kulüp yetkilileri, 21 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara çıkmasına engel bir durum olmadığını belirtiyor.

Benfica maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin genç golcüsü Jhon Duran ile ilgili belirsizlik devam ediyor. İki kez MR çekilen Kolombiyalı futbolcuda herhangi bir sakatlık bulgusuna rastlanmamasına rağmen durumu netleşmedi.

SAHAYA ÇIKMASINA ENGEL BULUNMUYOR

Kulüp yetkilileri, 21 yaşındaki forvetin antrenmanlara çıkmasına engel bir durum olmadığını vurguluyor. Barcelona'da iğne tedavisi de olan Duran'ın ağrılarının azaldığını söylediği, bu nedenle sahaya dönmesinin önünde bir engel bulunmadığı belirtiliyor.

"NE ZAMAN OYNAMAK İSTERSE SAHAYA ÇIKAR"

Fenerbahçe cephesi, Duran'ın sakatlığıyla ilgili olarak, "Kendisi ne zaman oynamak isterse sahaya çıkar" ifadelerini kullanıyor. Ancak genç futbolcunun şikâyetlerinin devam etmesi halinde kulüp içinde soru işaretleri artmış durumda.

AYRILIK İDDİASI

Sezon başında 15 milyon euro bedelle transfer edilen Jhon Duran'ın gelecek ay da benzer sorunları gündeme getirmesi halinde yolların ayrılabileceği iddia ediliyor.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Sisi'den tartışma yaratacak Gazze çıkışı: Kimse savaşa girmemizi beklemesin

İslam coğrafyasında deprem etkisi yaratan Gazze çıkışı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdülhamit:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 357 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnanılmaz maç! Mourinho öldü öldü dirildi

Benfica'da 3. maçına çıktı! İşte sonuç
Eşsiz hazine ortaya çıktı! Son 100 yılın ön önemli keşfi

Eşsiz hazine ortaya çıktı! Son 100 yılın ön önemli keşfi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.