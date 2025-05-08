Canlı yayında duyurdu! Eğer o ihtimal gerçekleşirse Ali Koç aday olmayacak

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkan Ali Koç, TRT Spor'da katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"İMZA TOPLANIRSA ADAY OLMAM"

Koç, Sarı-Lacivertli kulüpte bugünlerde dile getirilen olası seçim hakkında konuştu. Koç, imza toplanarak kongreye gidilmesi durumunda başkanlığa aday olup olmayacağı yönünde gelen soruyu cevaplandırdı.

Ali Koç, muhalefetin imza kampanyası ile ilgili "İmza toplanıp kongre yapılırsa aday olmam" dedi. Koç,"Yüksel Divan Kurulu'nda istifa etmeyeceğimizi duyurmuştuk. Bundan sonraki süreç içi söylediklerimizin arkasındayız. Beşiktaş mağlubiyeti ve derbilerdeki performansımız kabul edilemez. Ancak ben yıllar önce iki vaatte bulunmuştum. Biz ilk göreve geldiğimizde batmaya en yakın Avrupa kulübü olarak nitelendiriliyordu Fenerbahçe... Finansal Fair Play vardı. Sattığımız bedel kadar futbolcu satın alabiliyorduk. Şimdi finansal olarak iyi durumdayız. İlk hedefimiz maddi bağımsızlıktı. Aziz Yıldırım'ın başlattığı dünyanın en büyük spor kulübü vizyonunu devam ettiriyoruz. Bu konuda önemli yol kat ettik. Ancak asıl açlık futbolda başarıydı. Ekonomik şartların ne kadar değiştiği ortada... Ekonomik durumun olumsuz etkilerine rağmen mali açıdan iyi bir duruma geldi. Ancak mali olarak ne kadar iyi işler yaparsanız yapın, amatör sporlarda başarı üstüne başarı kazan, olimpiyatlarda sürekli madalya kazanan oyuncular yetiştir, futbolda şampiyon olmazsanız hiçbir değeri olmuyor" ifadelerini kullandı.