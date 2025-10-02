Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın Kırığı Tespit Edildi

Haberler

Fenerbahçe Kulübü, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın antrenmanda sakatlanarak sağ ayak başparmağında kırık meydana geldiğini açıkladı. Oyuncunun tedavisine başlanıldı.

Fenerbahçe Kulübü, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın ayak parmağında kırık tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında oyuncunun dün akşam yapılan antrenmanda sakatlandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat'ın antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

