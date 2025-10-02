Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın Kırığı Tespit Edildi
Fenerbahçe Kulübü, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın antrenmanda sakatlanarak sağ ayak başparmağında kırık meydana geldiğini açıkladı. Oyuncunun tedavisine başlanıldı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında oyuncunun dün akşam yapılan antrenmanda sakatlandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat'ın antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor