Fenerbahçe'de İkinci Ayrılık: Dzeko'nun Ardından Tadic de Gitti

Fenerbahçe'de İkinci Ayrılık: Dzeko'nun Ardından Tadic de Gitti
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Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ardından Dusan Tadic ile de yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, her iki oyuncuya da katkılarından dolayı teşekkür etti.

- Fenerbahçe'de ikinci ayrılık

Dzeko'nun ardından Tadic ile de yollar ayrıldı

İSTANBUL - Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ardından Dusan Tadic'le de yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe'de ikinci ayrılık yaşandı. Edin Dzeko'nun ayrılığının ardından sarı-lacivertli kulüp, Dusan Tadic'in de Fenerbahçe'ye veda ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezondur sarı-lacivert formamızı aidiyetle taşıyan takım kaptanlarımızdan Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e armamıza bugüne kadarki tüm katkıları için teşekkür eder; kariyerlerinin yeni dönemlerinde sonsuz başarılar dileriz. Sizin gibi efsaneleri çubuklu forma ile görmek gurur vericiydi" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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