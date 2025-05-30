Fenerbahçe'de İkinci Ayrılık: Dzeko'nun Ardından Tadic de Gitti
Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ardından Dusan Tadic ile de yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, her iki oyuncuya da katkılarından dolayı teşekkür etti.
- Fenerbahçe'de ikinci ayrılık
Dzeko'nun ardından Tadic ile de yollar ayrıldı
İSTANBUL - Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ardından Dusan Tadic'le de yollarını ayırdığını açıkladı.
Fenerbahçe'de ikinci ayrılık yaşandı. Edin Dzeko'nun ayrılığının ardından sarı-lacivertli kulüp, Dusan Tadic'in de Fenerbahçe'ye veda ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezondur sarı-lacivert formamızı aidiyetle taşıyan takım kaptanlarımızdan Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e armamıza bugüne kadarki tüm katkıları için teşekkür eder; kariyerlerinin yeni dönemlerinde sonsuz başarılar dileriz. Sizin gibi efsaneleri çubuklu forma ile görmek gurur vericiydi" denildi.