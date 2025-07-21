Fenerbahçe'de Granit Xhaka için yeni hamle! Rakip Sunderland

Fenerbahçe'de Granit Xhaka için yeni hamle! Rakip Sunderland
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Orta saha arayan Fenerbahçe gözünü Granit Xhaka'ya çevirdi. Alman basınına göre; Granit Xhaka için en somut teklifler Fenerbahçe ve Sunderland'den geldi ancak Leverkusen bu teklifleri kabul etmedi. Fenerbahçe ve Sunderland, tekliflerini revize etmeye hazırlanıyor.

Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, milli yıldızın yanı sıra Granit Xhaka için de girişimlerini sürdürüyor.

İLK TEKLİFLER REDDEDİLDİ

Sky DE'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, İsviçreli orta saha Granit Xhaka için varını yoğunu ortaya koyuyor. Bayer Leverkusen'den ayrılması beklenenGranit Xhaka için en somut tekliflerin Fenerbahçe ve Sunderland'den geldiği belirtildi. Alman ekibinin gelen teklifleri az bulduğu ve bu teklifleri kabul etmediği dile getirildi.

REVİZE EDİLECEK

Bu gelişme üzerine Sarı-lacivertliler, Xhaka için yeni hamle yapacak. Kanarya'nın 32 yaşındaki oyuncu için teklifini revize edeceği belirtildi. Aynı şekilde Sunderland'in de deneyimli orta sahaya yeni bir teklif yapacağı kaydedildi.

SEZON RAKAMLARI

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Xhaka'nın kulübü ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Bayer Leverkusen'de geride kalan sezonda 49 maçta sahaya çıkma başarısı gösteren deneyimli orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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