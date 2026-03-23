Fenerbahçe'de gelene geçene yenilen Mourinho Benfica'da uçuşa geçti

Süper Lig devi Fenerbahçe'de aldığı sonuçların ardından gönderilen Jose Mourinho, Benfica'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

FENERBAHÇE'DE BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

Sarı-lacivertli ekipte istenilen sonuçları alamayan ve eleştirilerin odağı haline gelen Mourinho, yönetimin kararıyla görevinden ayrıldı.

BENFICA'DA YENİDEN DOĞDU

Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçen tecrübeli teknik adam, burada adeta yeniden doğdu. Takımıyla birlikte ligde yenilgi yüzü görmedi.

27 MAÇTA YENİLGİ YOK

Benfica, bu sezon oynadığı 27 karşılaşmada 19 galibiyet ve 8 beraberlik alarak namağlup yoluna devam ediyor. Mourinho'nun öğrencileri, kalan 7 maçta da yenilmezse sezonu namağlup tamamlayarak tarihe geçecek.