Fenerbahçe'de gelene geçene yenilen Mourinho Benfica'da uçuşa geçti
Fenerbahçe'de beklenen performansı sergileyemeyen ve kovulan Jose Mourinho, Portekiz ekibi Benfica'da adeta yeniden doğdu. Benfica'nın başına geçtikten sonra 27 maçta yenilgi yüzü görmedi. Eğer kalan 7 maçta da yenilmezse, Mourinho'nun öğrencileri sezonu namağlup tamamlayarak tarihe geçecek.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de aldığı sonuçların ardından gönderilen Jose Mourinho, Benfica'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
FENERBAHÇE'DE BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI
Sarı-lacivertli ekipte istenilen sonuçları alamayan ve eleştirilerin odağı haline gelen Mourinho, yönetimin kararıyla görevinden ayrıldı.
BENFICA'DA YENİDEN DOĞDU
Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçen tecrübeli teknik adam, burada adeta yeniden doğdu. Takımıyla birlikte ligde yenilgi yüzü görmedi.
27 MAÇTA YENİLGİ YOK
Benfica, bu sezon oynadığı 27 karşılaşmada 19 galibiyet ve 8 beraberlik alarak namağlup yoluna devam ediyor. Mourinho'nun öğrencileri, kalan 7 maçta da yenilmezse sezonu namağlup tamamlayarak tarihe geçecek.