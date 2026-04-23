Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar akşamı deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 31. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, Konyaspor maçında ilk 11'de 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Diğer oyuncuların ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması ile sürdürdükleri antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı