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Fenerbahçe'de forvetlerin istatistiğini görenler çıldırıyor

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Fenerbahçe'nin forvet oyuncuları Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko, girilen net pozisyonları kaçırma istatistiğinde ilk sıralarda yer alıyor.

Bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'nin forvetleri Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko, girilen net pozisyonu kaçırma istatistiğinde ilk sıralarda yer alıyor.

KAÇIRMADA BİR NUMARALAR

Ligde 15 hafta geride kalırken, Fenerbahçe 14 maç oynadı. Bu süreçte sarı-lacivertlilerin iki forveti, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko, girilen net pozisyonu kaçırma istatistiğinde ilk sıralarda yer aldı.

YOUSSEF EN-NESYRI

19.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihine geçen En-Nesyri, Süper Lig'de 628 dakika süre almasına rağmen 11 gol kaçırarak listenin zirvesine yerleşti. Faslı oyuncu, sahada kaldığı her 57 dakikada bir fırsat harcadı. En-Nesyri ligde sadece 3 gol attı.

EDIN DZEKO

Edin Dzeko, ise 2'si penaltıdan olmak üzere 8 kez fileleri havalandırarak takımın en skorer oyuncusu konumuna ulaştı. Ancak 38 yaşındaki golcü de pozisyon harcama konusunda neredeyse En-Nesyri ile yarışıyor. Dzeko, 14 lig karşılaşmasında 8 net fırsatı gole çeviremedi.

Fenerbahçe'de forvetlerin istatistiğini görenler çıldırıyor
Haberler.com / Barış Polat - Spor
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