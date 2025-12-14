Fenerbahçe'de fesih kararı
Fenerbahçe, kadro dışı bıraktığı Brezilyalı oyuncusu Rodrigo Becao'nun kendisine takım bulmasını istedi. Sarı-lacivertliler, oyuncunun takım bulamaması halinde sözleşmesini feshedecek.
- Fenerbahçe, Rodrigo Becao'dan kendisine kulüp bulmasını istedi.
- Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun takım bulamaması halinde sözleşmesini feshedecek.
- Rodrigo Becao'nun adı Fiorentina, Toulouse ve Brest ile anılıyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Rodrigo Becao'nun geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
YA TAKIM BUL YA DA FESİH
Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao'dan kendisine kulüp bulmasını istedi. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcunun kendisine takım bulamaması halinde sözleşmesini feshedecek.
İSMİNİN ANILDIĞI TAKIMLAR
Yıldız ismin adı İtalya Serie A'dan Fiorentina ve Fransa Ligue 1'den Toulouse ile Brest ile de son dönemlerde sık sık anılıyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Becao, sarı-lacivertli takımda çıktığı 38 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.