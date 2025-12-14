Fenerbahçe'de fesih kararı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Rodrigo Becao'nun geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

YA TAKIM BUL YA DA FESİH

Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao'dan kendisine kulüp bulmasını istedi. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcunun kendisine takım bulamaması halinde sözleşmesini feshedecek.

İSMİNİN ANILDIĞI TAKIMLAR

Yıldız ismin adı İtalya Serie A'dan Fiorentina ve Fransa Ligue 1'den Toulouse ile Brest ile de son dönemlerde sık sık anılıyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Becao, sarı-lacivertli takımda çıktığı 38 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.