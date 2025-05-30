Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'in ardından bir ayrılık daha yolda

Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'in ardından bir ayrılık daha yolda
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Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Sportif Direktör Mario Branco ile de yollarını ayırma kararı aldı.

Süper Lig'i ikinci sırada noktalayan Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde bu ayrılıkların ardından bir isimle daha vedalaşılmaya hazırlanılıyor.

BRANCO İLE YOLLAR AYRILDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, 3 sezon önce Jorge Jesus'un teknik direktör olarak görev aldığı dönemde Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Mario Branco ile yollar ayırma kararı aldı. Birçok önemli transferde büyük rol oynayan Mario Branco'nun kulüp yönetimi ile arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi. Branco'ya özellikle Arap ülkelerinden gelen tekliflerin olduğu ve kısa süre içerisinde yeni kulübüyle anlaşacağı aktarıldı.

YENİ SPORTİF DİREKTÖR OKAN ÖZKAN

Öte yandan Fenerbahçe'de Branco'nun yerine göreve getirilecek isim de belli oldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Okan Özkan oldu. Bayer Leverkusen'de görev yapan Devin Özek'e de sportif direktör yardımcılığı teklif edildiği belirtildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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