Fenerbahçe'de Dzeko'dan sonra bir ayrılık daha: Dusan Tadic

Fenerbahçe'de Dzeko'dan sonra bir ayrılık daha: Dusan Tadic
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Fenerbahçe'de Dzeko'dan sonra bir ayrılık daha: Dusan Tadic
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Fenerbahçe, Dzeko'nun ardından bir başka önemli isimle daha yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic'in de takımdan ayrıldığı resmen açıklandı.

Fenerbahçe, deneyimli golcüsü Edin Dzeko ile yollarını ayırmasının hemen ardından bir vedaya daha imza attı.

TADIC İLE VEDALAŞILDI

Fenerbahçe, Sırp yıldız Dusan Tadic ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zarafetin, ruhun ve bu takıma olan sarsılmaz inancın için teşekkürler Dusan. Takıma örnek oldun ve sonsuz bir saygıyla ayrıldın." denildi. Dusan Tadic'in eski takımı Ajax'a imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye Edin Dzeko ile aynı dönemde transfer olan Dusan Tadic, Sarı-lacivertli forma altında çıktığı 109 maçta 29 gol ve 32 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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