Fenerbahçe'de Domenico Tedesco Dönemi Başlıyor

Sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yeni Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco! Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir. 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır. Yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır."