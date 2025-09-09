Haberler

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco Dönemi Başlıyor

Fenerbahçe, Profesyonel Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak Domenico Tedesco'yu atadı. Tedesco ile 2 yıllık sözleşme imzalanırken, yardımcılığını Gökhan Gönül üstlenecek.

FENERBAHÇE, Profesyonel Futbol A Takımı'nın teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'nun getirildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tedesco ile 2 yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Yeni teknik adamın yardımcılığını ise uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve takım kaptanlığı da yapan Gökhan Gönül üstlenecek.

İmza törenine ilişkin detayların daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yeni Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco! Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir. 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır. Yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır."

