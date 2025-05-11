Fenerbahçe'de Diego Carlos için karar verildi

Devre arasında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'da hedefi 12'den vuran Fenerbahçe, Aston Villa'dan transfer edilen Diego Carlos için büyük pişmanlık yaşıyor. Gelecek sezonun kadrosunun hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

DIEGO CARLOS BEKLENENİ VEREMEDİ

Milan Skriniar ile beraber Aston Villa'dan da Diego Carlos'u transfer eden Fenerbahçe, oyuncudan beklediği katkıyı alamadı. Devre arasında takıma transfer edilen Carlos, özellikle yaşadığı ağır sakatlıklardan dolayı forma şansı bulmakta sorun yaşadı.

YOLLARIN AYRILMASI BEKLENİYOR

Ara transfer döneminde 10 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma kazandırılan Brezilyalı stoper, senelik 4 milyon Euro kazanırken oyuncuyla yolların ayrılmasının beklendiği ifade edildi. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, Fenerbahçe formasını 5 maçta giydi ve 188 dakika sahada kalabildi.