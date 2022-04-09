Fenerbahçe'de derin endişe! Galatasaray, tarihte bir ilki başarmaya çalışacak

Sarı-Kırmızılılar'ın Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasreti, son dönemde yerini yenilmezlik serisine bıraktı. Bu kez kazanamayan taraf Fenerbahçe.

ASLAN GALİP GELİYOR

Galatasaray, yarın akşam oynayacağı mücadeleyi de kazanması halinde, lig tarihinde bir ilki gerçekleştirecek. Süper Lig'de son 4 sezondur Fenerbahçe'ye Kadıköy'de mağlup olmayan Cim-Bom, son iki sezondur Ülker Stadı'ndan galibiyetle ayrılıyor.

BİR İLK GERÇEKLEŞECEK

33 yıl sonra Kadıköy'de 2'de 2 yapan Galatasaray, bu haftaki maçı da kazanırsa lig tarihinde Fenerbahçe'yi kendi evinde üst üste 3 defa yenen ilk takım olacak. Fanatik'ten Aslıhan Çil'in haberine göre; ligde şu ana kadar sahasında 73 farklı takımla karşı karşıya gelen Sarı- Lacivertliler'in hiçbir ekibe karşı 3 sezon üst üste yenilgisi bulunmuyor.

ASLAN KAYBETMİYOR

Galatasaray, Kadıköy'de son olarak 20 Kasım 2016'daki maçta 2-0'lık skorla mağlup olmuştu. Sonraki iki derbi berabere sonuçlanırken, son iki maçta yüzü gülen taraf Galatasaray'dı. Geçen sezonki karşılaşmayı Aslan, Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

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