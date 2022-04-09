Fenerbahçe'de derin endişe! Galatasaray, tarihte bir ilki başarmaya çalışacak - Haberler

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Fenerbahçe'de derin endişe! Galatasaray, tarihte bir ilki başarmaya çalışacak

Haberler.com - Spor
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Galatasaray, Kadıköy'deki son 3 maçta yenilgi yüzü görmedi. Üst üste 2 sezondur galibiyetle dönen Aslan, yarın bir kez daha kazanırsa lig tarihinde bir ilki gerçekleştirecek.

Sarı-Kırmızılılar'ın Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasreti, son dönemde yerini yenilmezlik serisine bıraktı. Bu kez kazanamayan taraf Fenerbahçe.

Galatasaray, yarın akşam oynayacağı mücadeleyi de kazanması halinde, lig tarihinde bir ilki gerçekleştirecek. Süper Lig'de son 4 sezondur Fenerbahçe'ye Kadıköy'de mağlup olmayan Cim-Bom, son iki sezondur Ülker Stadı'ndan galibiyetle ayrılıyor.

Fenerbahçe'de derin endişe! Galatasaray tarihte bir ilki başarmanın peşinde

33 yıl sonra Kadıköy'de 2'de 2 yapan Galatasaray, bu haftaki maçı da kazanırsa lig tarihinde Fenerbahçe'yi kendi evinde üst üste 3 defa yenen ilk takım olacak. Fanatik'ten Aslıhan Çil'in haberine göre; ligde şu ana kadar sahasında 73 farklı takımla karşı karşıya gelen Sarı- Lacivertliler'in hiçbir ekibe karşı 3 sezon üst üste yenilgisi bulunmuyor.

Fenerbahçe'de derin endişe! Galatasaray tarihte bir ilki başarmanın peşinde

Galatasaray, Kadıköy'de son olarak 20 Kasım 2016'daki maçta 2-0'lık skorla mağlup olmuştu. Sonraki iki derbi berabere sonuçlanırken, son iki maçta yüzü gülen taraf Galatasaray'dı. Geçen sezonki karşılaşmayı Aslan, Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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