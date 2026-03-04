Haberler

Fenerbahçe'de deprem! Kupadan da elenebilirler

Fenerbahçe'de deprem! Kupadan da elenebilirler Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de deprem! Kupadan da elenebilirler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, gruptan çıkabilmek için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda.

  • Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacak.
  • Fenerbahçe'nin doğrudan üst tura çıkabilmesi için Gaziantep FK karşısında galibiyet alması gerekiyor.
  • Fenerbahçe, Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo'nun sakatlıkları nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyeceği 5 eksik oyuncuyla mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Fenerbahçe, çarşamba günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, kupada yoluna devam edebilmek için kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmak zorunda.

MAÇ GAZİANTEP'TE OYNANACAK

Gaziantep Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından kupada moral bulmayı hedefliyor.

DİREKT TUR İÇİN GALİBİYET ŞART

Kupaya sahasında aldığı Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK karşısında galibiyet elde etmişti. Grubunda üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe'nin doğrudan üst tura çıkabilmesi için Gaziantep FK karşısında sahadan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

BERABERLİK ELENME RİSKİ DOĞURABİLİR

Karşılaşmanın berabere bitmesi halinde Fenerbahçe için elenme ihtimali ortaya çıkacak. Kocaelispor ya da Çaykur Rizespor'un kazanması durumunda sarı-lacivertliler grubu dördüncü sırada tamamlayarak kupaya veda edebilir. Ancak maçın berabere bitmesi ve diğer iki takımın kazanamaması halinde Fenerbahçe en iyi üçüncü olarak üst tura çıkabilecek.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli ekip Gaziantep deplasmanına önemli eksiklerle gidecek. Sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo karşılaşmada forma giyemeyecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu

Başkent vuruldu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Savaşı başlatan telefon! Her şey Netanyahu'nun tek sözü ile başlamış

Dünyayı ayağa kaldıran telefon! Her şey tek sözüyle başlamış
Trump: İran'ın cephanesi tükendi, çatışmalar birkaç gün içinde sona erebilir

Trump'tan gündem yaratacak İran iddiası: Birkaç gün içinde...
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıözgün özen :

golcüyle stoper lazımdı kimse alınmadıgı gibi şerifte çırak zaten iki golcü gönderdik bu ancak fenerde halimiz.olabilecek bir olay ,işte şimdiki halimiz .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.