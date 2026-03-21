Fenerbahçe'de deprem! İşte yönetimin 'Güle güle' dediği ilk isim

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması şekillenmeye başladı. Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin, takımdan ayrılacak ilk isimle ilgili kararını verdiği öne sürüldü.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Sözcü'nün haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Edson Alvarez'in 22 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Bu doğrultuda Meksikalı futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.

WEST HAM'A GERİ DÖNECEK

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Alvarez'in, sezon sonunda West Ham United'a geri döneceği ifade edildi. Bu sezon 17 maçta görev alan ve 1 asistlik katkı sağlayan Alvarez, beklentilerin altında kaldı.