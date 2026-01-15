Haberler

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe, milli oyuncu Cenk Tosun ile sözleşme fesih konusunda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, Cenk Tosun'un sözleşmesinin feshedildiği TFF'ye bildirildi.

  • Fenerbahçe, milli oyuncu Cenk Tosun ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı.
  • Cenk Tosun, Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı ve imza atmaya hazırlanıyor.
  • Cenk Tosun, Fenerbahçe'de 2024-2025 sezonunda 29 maça çıkarak 2 gol ve 2 asist yaptı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili çalışmalar tam gaz devam ederken, beklenen ayrılık yaşandı.

CENK TOSUN İLE YOLLAR AYRILDI

Sarı lacivertliler, milli oyuncu Cenk Tosun ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı. Kanarya, Cenk Tosun'un sözleşmesinin feshedildiği TFF'ye resmi olarak bildirildi.

KASIMPAŞA'YA GİDİYOR

Öte yandan Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu. Milli oyuncunun Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardığı ve İstanbul ekibine kısa süre içerisinde imza atmaya hazırlandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2024-2025 sezonunun başında transfer olduğu Fenerbahçe'de 29 maça çıkan Cenk Tosun, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
