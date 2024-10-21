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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'den Kötü Haber

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'den Kötü Haber
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Fenerbahçe, antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiğini açıkladı. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başladı.

Fenerbahçe, antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık olduğunu, Samsunspor müsabakasında sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'de ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder ile Samsunspor mücadelenin sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalan Jayden Oosterwolde'nin sakatlıklarıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin paylaşılan mesajda, "Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cengiz Ünder Fenerbahçe Futbol Sağlık Spor

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