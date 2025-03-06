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Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlandı

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlandı
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UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'i konuk eden Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlandı. Sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Çağlar'ın yerine 16. dakikada Alexander Djiku dahil oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'ı konuk eden Fenerbahçe'de beklenmedik bir sakatlık yaşandı.

ÇAĞLAR OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sarı-lacivertlilerde stoper Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesiyle ilgili bir problem yaşadı. Sağlık görevlileri, Çağlar'ın tedavisi için oyun alanına davet edildi. Deneyimli savunmacı tedavi sonrası oyuna devam edemedi ve 16. dakikada yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlandı

OYUNA GİRDİ, BERABERLİK GOLÜNÜ ATTI

Sarı-lacivertlilerde sakatlanan Çağlar'ın yerine oyuna giren Djiku, 30. dakikada Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu ağlara göndererek takımına beraberliği getirdi. Kanarya, 6. dakikada yediği golle 1-0 geriye düşmüştü.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

GOOOOHPAAAA FENEVE üCüN BiRi 00=====FENEVE öZEL==) LOADiNG BETERRRRRRR OLUN YAPRAGIM FENEVGENELEVVV DöDüNüZ FAZLA KALKMISTI

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