Fenerbahçe'de büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında yok - Haberler

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Fenerbahçe'de büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında yok

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe, Beşiktaş maçı öncesi gelen haberle sarsıldı. Sarı-lacivertlilerde Arda Güler ve Kim-Min Jae, sakatlıkları sebebiyle pazar akşamı oynanacak derbide forma giyemeyecek.

8 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe, 2 önemli yıldızını sakatlığa kurban verdi.

Fenerbahçe'de büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında yok

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YOKLAR

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Kim Min-Jae'nin sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle Güney Kore'ye gideceği belirtildi. Genç yıldız Arda Güler'in ise sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptandığını belirtildi. 2 futbolcu da Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Süper Lig, Beşiktaş, Spor, Haberler

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