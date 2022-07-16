Fenerbahçe'de büyük kriz! Jorge Jesus yeni transferi hiç beğenmedi, takımdan ayrılabilir

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. VOLE'de program yapan gazeteci Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jesus'un, yeni transfer Bruma'yı beğenmediğini söyledi.

"BRUMA KİRALANIRSA KİMSE ŞAŞIRMASIN"

Serdar Ali Çelikler, Bruma konusuna ilişkin,"Bruma kiralanırsa kimse şaşırmasın. Çünkü Jesus hiç beğenmemiş. Yine yeniden kanat bakılıyor. E diyeceksiniz ki, 'Niye alındı o zaman?' Onun da sebebi hep söylediğimiz şey: 1 yıllık hoca olması. 1 yıllık hoca, 'Onu da al, beğenmedim bunu da al'der" ifadelerini kullandı.

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