Fenerbahçe'de büyük deprem! Serdar Aziz'in sakatlık durumu belli oldu - Haberler

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Fenerbahçe'de büyük deprem! Serdar Aziz'in sakatlık durumu belli oldu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildiğini açıkladı. Serdar Aziz, Dinamo Kiev mücadelesinde 45 dakika görev yapmış ve devre arası yerini Marcel Tisserand'a bırakmıştı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz'in sakatlık durumu belli oldu. Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildiğini açıkladı.

KIEV MAÇINDA 45 DAKİKA OYNADI

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu mücadelesinde Dinamo Kiev'e karşı ilk 11'de sahaya çıkan ancak devre arasında yerini Marcel Tisserand'a bırakan tecrübeli stoper Serdar Aziz en az 1.5 sahalardan uzak kalacak. Kim Min Jae'nin ayrılığı ve Serdar Aziz'in bu beklenmedik sakatlığından sonra Fenerbahçe yönetiminin stoper transferine öncelik vermesi bekleniyor.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan 'geçmiş olsun' mesajında, "Oyuncumuz Serdar Aziz'in bugün Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MRgörüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Serdar Aziz Fenerbahçe Spor Haberler

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