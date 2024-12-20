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Fenerbahçe'de bomba Talisca gelişmesi

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Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Al Nassr forması giyen Brezilyalı yıldızın kiralık transferinde ilerlemeler kaydetti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin aylardır gündeminde yer alan Anderson Talisca hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İLERLEME KAYDEDİLDİ

TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerü, Al Nassr forması giyen Brezilyalı yıldızın kiralık transferinde ilerleme kaydetti ve bu transferde son aşamaya geldi.

"NEREYE GİTTİĞİMİ BİLMİYORUM"

Suudi Arabistan basını da geçtiğimiz günlerde Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferinin yakın olduğunu duyurmuş, Talisca ise bu gelişmenin ardından, "Bana teşekkür ediyorsunuz ama nereye gittiğimi bilmiyorum" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Fenerbahçe'de bomba Talisca gelişmesi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRaşit Tanış:

Ben hemen nere gittiğini açıklayım kardeşim Türkiye’ye geliyorsun renkleri ise hiçte yabancı olmadığın renkler şimdiki takımın renkleri gibi sarı lacivert dünyanın en büyük sivil toplum örgütüne geliyorsun tahmini taraftarı 25/30’milyon dur dünyada eşi benzeri olmayan takımdır her spor branşında bir markadadır dünyada eşi zor bir başarısı vardır basketbolda avrupada hem erkek olsun hemde kadın olsun Euro lig şampiyonluğu yoktur saymakla bitmeyen başarılı bir spor kulübüne geliyorsun

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