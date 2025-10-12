Haberler

Fenerbahçe'de bir kötü haber de Mert Hakan'a

Fenerbahçe'de bir kötü haber de Mert Hakan'a
Güncelleme:
Fenerbahçe'de bir kötü haber de Mert Hakan'a
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, kadro dışı kalırken, Mert Hakan Yandaş'a da kötü haber geldi. Fenerbahçe yönetimi, Sarı-lacivertlilerin kaptanı Mert Hakan'a kendisine devre arasında kulüp bulması gerektiğini söyledi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı kalırken, Mert Hakan Yandaş ile ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı.

YOLLAR AYRILIYOR

Başkan Sadettin Saran ve ekibi, İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporları doğrultusunda kadroda radikal değişiklikler yapmaya devam edecek. Bu değişikliklerden biri de Mert Hakan Yandaş'ı ilgilendiriyor. Sarı-lacivertli yönetim, takım kaptanı olan 31 yaşındaki oyuncuyla görüşerek kendisine kulüp bulması gerektiğini dile getirdi.

UZUN SÜREDİR SAKATTI

Deneyimli orta saha oyuncusu, geride kalan sezondan bu yana devam eden sakatlığını henüz yeni atlatmış, kısa bir süredir takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başlamıştı. Mert Hakan'ın alınan karar sonrası ocak ayında Sarı-lacivertlilere veda etmesi bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

sonun da köpeğin tasmasını serbest bırakıyor fb

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmetsah1993:

yani başka yerde havlamana devam et demiş

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
