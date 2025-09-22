Haberler

Fenerbahçe'de bir dönem resmen sona erdi

Fenerbahçe'de bir dönem resmen sona erdi
Fenerbahçe'de bir dönem resmen sona erdi
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saran Saran oldu. Sadettin Saran'ın başkanlığa seçilmesinin ardından sosyal medyada dikkat çeken bir fotoğraf gündeme geldi. Fotoğrafta Ali Koç, Jose Mourinho, Acun Ilıcalı ve Mario Branco yan yana görülüyor. Birkaç ay içerisinde hepsinin görevlerini bırakmasıyla bu kare, "Fenerbahçe'de bir dönemin kapanışı" olarak yorumlandı.

Fenerbahçe Kulübü'nde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tamamlandı. Başkanlık yarışında 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, kulübün yeni başkanı seçildi.

7 YILLIK ALİ KOÇ DÖNEMİ SONA ERDİ

Toplam 24 bin 393 geçerli oyun kullanıldığı seçimde mevcut başkan Ali Koç 12 bin 68 oyda kalırken, Saran 257 oy farkla ipi göğüsledi. Böylece Ali Koç'un 7 yıllık başkanlık dönemi sona erdi ve Sadettin Saran kulübün 38. başkanı oldu.

Fenerbahçe'de bir dönem resmen sona erdi

AYLAR İÇERİSİNDE HEPSİ GİTTİ

Sadettin Saran'ın başkanlığa seçilmesinin ardından sosyal medyada dikkat çeken bir fotoğraf gündeme geldi. Fotoğrafta Ali Koç, Jose Mourinho, Acun Ilıcalı ve Mario Branco yan yana görülüyor. Birkaç ay içerisinde hepsinin görevlerini bırakmasıyla bu kare, "Fenerbahçe'de bir dönemin kapanışı" olarak yorumlandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
Tedesco, ''İki sebebi var'' diyerek puan kaybının nedenini açıkladı

''İki sebebi var'' diyerek puan kaybının nedenini açıkladı
