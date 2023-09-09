Tek bir amaç var! Fenerbahçe'de başkanlık süresi kısıtlanıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün yeni tüzüğünde başkanlık süresinin 4 dönem ile sınırlanacağını duyurdu. Koç, bu değişikliğin güç zehirlenmesinin önüne geçmek için yapıldığını belirtti. Ayrıca, yeni tüzükte başkan adaylarının eşit şartlarda yarışacağını ve tüzüğün daha demokratik, sade ve anlaşılır hale getirildiğini ifade etti.