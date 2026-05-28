Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin yönetim kadrosuna iş insanı Seyfi Şahin dahil oldu

FENERBAHÇE Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu için başkan adaylığını açıklayan Hakan Safi'nin yönetim yapılanmasında asbaşkanlık görevi için Kavaklı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Şahin'in aday olduğu duyuruldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Şahin'in iş dünyası, medya, fintech ve uluslararası yatırımları olduğu aktarıldı. 1964 yılında İstanbul'da doğan Şahin'in, kariyerine mimarlık ve inşaat alanında başladığı özellikle Türkmenistan'da 23 yıl boyunca büyük ölçekli projeler yürüttüğü kaydedildi.

Rolls-Royce ve Lotus markalarının Türkiye distribütörlüğü ortaklığı da olan Kavaklı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Şahin'in, Safe Media ve Güzel Adamlar Medya çatısı altında 'Ben Bu Cihana Sığmazam' gibi yapımlarla medya sektöründe de yer aldığı ifade edildi. Ayrıca fintech alanında SafeBit yatırımıyla dijital finans ekosisteminde bir yapılanma oluşturduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçim sürecinde Fenerbahçe SK başkan adayı Hakan Safi'nin yönetim ekibinde yer alan Seyfi Şahin'in; finansal güç, kurumsal yapı ve marka yönetimi konularında işler yapmayı hedeflediği bildirildi. Şahin açıklamasında, "Fenerbahçe menfaati için elimizden geleni yapacağız. Bunun için de güzel transferler yapacağız" dedi.

