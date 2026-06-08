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Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurulun kesin sonuçlarını açıkladı

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Fenerbahçe Kulübü olağanüstü seçimli genel kurulunda 27 bin 387 oy kullanıldı. Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alarak başkanlığa seçilirken, rakibi Hakan Safi 9 bin 927 oyda kaldı. Seçim sonuçları kesinleşti.

Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu,olağanüstü seçimli genel kurulun kesin sonuçlarını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurulda kullanılan 27 bin 387 oyun 27 bin 172'si geçerli sayıldı. Genel kurulda 135 oy geçersiz sayılırken, kullanılan oyların 80'i de boş oy olarak kabul edildi.

Seçimde Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alırken Hakan Safi 9 bin 927 oyda kaldı.

Açıklamada bu sonuçla Yıldırım'ın Fenerbahçe Kulübü başkanlığına seçildiği belirtilirken herhangi bir itiraz olmadığı için seçim sonuçlarının kesinleştiği bildirildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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