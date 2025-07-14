Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Diego Carlos'un transfer olmak istediği takım ortaya çıktı
Fenerbahçe'ye geride kalan sezonun devre arasında transfer olan Diego Carlos beklentileri karşılayamamıştı. Deneyimli oyuncunun ismi Premier Lig ekibi Burnley ile anılırken, Diego Carlos'un da İngiliz ekibine transfer olmaya sıcak baktığı vurgulandı
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Diego Carlos ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
FENERBAHÇE'DE AYRILIK YAKIN
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında Aston Villa'dan transfer ettiği Diego Carlos'tan beklediği verimi alamadı. Sarı-lacivertliler, 11.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı yıldız oyuncuya uygun bir teklif gelmesi halinde yollarını ayırmak istiyor.
BURNLEY'E SICAK BAKIYOR
Bu gelişmelerin üzerine Brezilyalı stopere Premier Lig'den sürpriz bir talip çıktı. Lige yeni yükselen Burnley, 32 yaşındaki Diego Carlos'u kadrosuna katmak istiyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Diego Carlos'un da yeniden Premier Lig'e dönmek istediği ve Burnley'in ilgisine sıcak baktığı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe'de yalnızca 5 maçta forma giyen Carlos, süre aldığı 188 dakikalık dilimde gol ya da asist katkısında bulunamadı.