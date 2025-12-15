Archie Brown devam edemedi

Fenerbahçe'de Archie Brown, Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor ile karşılaştı. Müsabakaya 11'de başlayan Archie Brown, 2. yarıda sakatlık yaşadı. 53. dakikada yarı alanında kendini yere bırakan Brown için hakem Ozan Ergün, sahaya sağlık ekiplerini davet etti. Maça devam edemeyen Brown'un yerine 55. dakikada Levent Mercan dahil oldu. - İSTANBUL