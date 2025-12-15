Haberler

Archie Brown devam edemedi

Archie Brown devam edemedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı maçta Archie Brown, 53. dakikada sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi. Yerine Levent Mercan oyuna girdi.

Fenerbahçe'de Archie Brown, Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor ile karşılaştı. Müsabakaya 11'de başlayan Archie Brown, 2. yarıda sakatlık yaşadı. 53. dakikada yarı alanında kendini yere bırakan Brown için hakem Ozan Ergün, sahaya sağlık ekiplerini davet etti. Maça devam edemeyen Brown'un yerine 55. dakikada Levent Mercan dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan Abdullah Uçmak'tan şaşırtan talep

İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan isimden şaşırtan talep
Aralarına alıp acımasızca dövdüler! Dehşet anları kameralarda

Aralarına alıp acımasızca dövdüler! Dehşet anları kameralarda
İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden

İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye transfer tavsiyesi

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye transfer tavsiyesi
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
RAMS Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı

Süper Lig şampiyonu, yıldız oyuncusuyla yollarını ayırdı
Kadıköy'de resital! Fenerbahçe, Konyaspor'u 9 dakikada mat etti

Fenerbahçe, Konya'yı 9 dakika içinde mat etti! Kadıköy'de resital
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Bahar dizisi final yapıyor

Gün değişikliği de kurtarmadı, o dizinin fişi çekildi
ABD'de 100'den fazla çocuk yapan Çinli milyarderin Elon Musk hayali

ABD'de 100'den fazla çocuk yapan Çinli milyarderin Elon Musk hayali
title