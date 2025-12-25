Haberler

Fenerbahçe'de ilk yarının en golcüsü Anderson Talisca

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, takımın en golcü ismi Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca oldu. Talisca, 17 maçta 9 gol atarak ligin ilk yarısının en etkili oyuncusu olarak öne çıktı.

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup olarak 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de takımın en golcü ismi Anderson Talisca oldu.

Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17. haftalık ilk yarısı sona erdi. Sarı-lacivertli takım, ilk yarıda kaydettiği 39 golle, lider Galatasaray ile ligin en golcü takımı oldu. Sarı-lacivertli ekibin attığı 39 gol, 12 farklı oyuncudan geldi.

Fenerbahçe'de ilk yarının en golcü ismi Anderson Talisca oldu. Ligde oynanan 17 maçta da forma giyen Brezilyalı futbolcu, 9 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Talisca'yı 8 golle İspanyol futbolcu Marco Asensio, 7 golle Faslı forvet Youssef En-Nesyri takip etti. Jhon Duran ve Dorgeles Nene 3'er, Milan Skriniar ve Archie Brown 2'şer kez golle buluşurken, Nelson Semedo, Sebastian Szymanski, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Mert Müldür de 1'er kez gol sevinci yaşadı.

Talisca her 108 dakikada 1 gol kaydetti

Ligin ilk yarısında oynanan 17 karşılaşmanın tamamında 973 dakika forma giyip 9 gol kaydeden Anderson Talisca, her 108 dakikada 1 gol atmayı başardı.

13 müsabakada oynayıp 1006 dakikada forma giyen Marco Asensio ise her 125 dakikada bir gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertlilerin Faslı oyuncusu En-Nesyri ise 15 maçta 948 dakika sahada kalırken her 135 dakikada bir ağları havalandırdı.

Bu sezon uzun bir sakatlık dönemi yaşayan yıldız oyuncu Jhon Duran ise ligin ilk yarısında 8 maçta forma giydi. Kolombiyalı forvet, sahada kaldığı 482 dakikada 3 kez gol sevinci yaşaken her 161 dakikada golle buluştu.

Golcüler

Fenerbahçe'De futbolcuların sezonun ilk yarısındaki gol raporu şöyle:

Futbolcu

Maç

Süre (Dakika)

Gol

Anderson Talisca

17

973

9

Marco Asensio

13

1006

8

Youssef En-Nesyri

15

948

7

Jhon Duran

8

482

3

Dorgeles Nene

11

713

3

Milan Skriniar

16

1440

2

Archie Brown

15

886

2

İsmail Yüksek

15

1048

1

Sebastian Szymanski

14

440

1

Kerem Aktürkoğlu

13

962

1

Nelson Semedo

12

912

1

Mert Müldür

9

431

1

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Sadettin Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti

Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti
Futbolda yeni deprem! Biri üst düzey 4 isim gözaltına alındı

Futbolda yeni deprem! Biri üst düzey 4 isim gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zıpkınla balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti

Balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti
Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Zıpkınla balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti

Balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı
Hücrede ölü bulunmuştu! Epstein 18 gün önce öldürülmeye çalışılmış

Çocuk istismarcısı hapiste öldürüldü mü? Dosyaya giren bomba detay