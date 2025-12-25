Fenerbahçe'de ilk yarının en golcüsü Anderson Talisca

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup olarak 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de takımın en golcü ismi Anderson Talisca oldu.

Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17. haftalık ilk yarısı sona erdi. Sarı-lacivertli takım, ilk yarıda kaydettiği 39 golle, lider Galatasaray ile ligin en golcü takımı oldu. Sarı-lacivertli ekibin attığı 39 gol, 12 farklı oyuncudan geldi.

Fenerbahçe'de ilk yarının en golcü ismi Anderson Talisca oldu. Ligde oynanan 17 maçta da forma giyen Brezilyalı futbolcu, 9 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Talisca'yı 8 golle İspanyol futbolcu Marco Asensio, 7 golle Faslı forvet Youssef En-Nesyri takip etti. Jhon Duran ve Dorgeles Nene 3'er, Milan Skriniar ve Archie Brown 2'şer kez golle buluşurken, Nelson Semedo, Sebastian Szymanski, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Mert Müldür de 1'er kez gol sevinci yaşadı.

Talisca her 108 dakikada 1 gol kaydetti

Ligin ilk yarısında oynanan 17 karşılaşmanın tamamında 973 dakika forma giyip 9 gol kaydeden Anderson Talisca, her 108 dakikada 1 gol atmayı başardı.

13 müsabakada oynayıp 1006 dakikada forma giyen Marco Asensio ise her 125 dakikada bir gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertlilerin Faslı oyuncusu En-Nesyri ise 15 maçta 948 dakika sahada kalırken her 135 dakikada bir ağları havalandırdı.

Bu sezon uzun bir sakatlık dönemi yaşayan yıldız oyuncu Jhon Duran ise ligin ilk yarısında 8 maçta forma giydi. Kolombiyalı forvet, sahada kaldığı 482 dakikada 3 kez gol sevinci yaşaken her 161 dakikada golle buluştu.

Golcüler

Fenerbahçe'De futbolcuların sezonun ilk yarısındaki gol raporu şöyle: