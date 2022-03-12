Fenerbahçe'de Alanya maçının kadrosu belli oldu! Yıldız futbolcuların yokluğu taraftarın canını sıktı
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Fenerbahçe'nin, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci ve sakatlıkları bulunan Enner Valencia, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak açıklanan kadroda yer almadı.
Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde eksik futbolcuların fazlalığı dikkat çekti.
6 FUTBOLCU KADRODA YOK
Fenerbahçe'de cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci ve sakatlıkları bulunan Enner Valencia, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak açıklanan kadroda yer almadı.
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