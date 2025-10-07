Haberler

Fenerbahçe'de 96 milyon euro'luk hayal kırıklığı

Fenerbahçe'de 96 milyon euro'luk hayal kırıklığı
Süper Lig'de istediği sonuçları gösteremeyen Fenerbahçe, transferlere harcadığı 96 milyon euro'luk bonservisin karşılığını sahada alamadı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerden sadece Milan Skriniar, şu ana kadar taraftarlardan tam not alabildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yedi yıllık Ali Koç dönemi sona erdi ancak Ali Koç önderliğinde kurulan kadro çok konuşulmaya devam ediyor.

96 MİLYON EURO'LUK HAYAL KIRIKLIĞI

Eski başkan Ali Koç'un "Bu kadroyu herkes şampiyon yapar" sözlerinin ardından Sarı-lacivertliler üst üste puan kayıpları yaşadı ve ligde liderin 6 puan gerisine düştü. Transfer döneminde 6 ismi bonservisiyle, 2 ismi de kiralık olarak kadrosuna katan ve tam 96 milyon euro harcayan Fenerbahçe'de bir isim dışında hiçbir transfer şu ana dek beklenen katkıyı yapamadı.

TRANSFERLER NEREDEYSE TUTMADI

Fenerbahçe'de 21 milyon euro bedelle transferin en maliyetli ismi olan Jhon Duran uzun süredir forma giyemiyor. Geleceğe dönük yatırım adı altında 18 milyon euro'ya alınan Dorgeles Nene de bekleneni veremedi. Takımın bir diğer kiralık ismi Edson Alvarez, bonservisleriyle satın alınan Nelson Semedo, dünya yıldızı kaleci Ederson da şu ana kadar fark sağlayamadı. Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu da henüz ederinin karşılığını veremedi. Sezona iyi başlayan Archie Brown son haftaların en çok eleştirilen isimlerinden biri oldu.

Fenerbahçe'de 96 milyon euro'luk hayal kırıklığı

OLUMLU OLAN TEK İSİM SKRINIAR

Sarı-lacivertlilerde dişe dokunur performans sergileyen tek isim ise kaptanlığa getirilen Milan Skriniar. Slovak oyuncu, sergilediği performansla taraftarından tam not alan tek isim oldu.

DEĞER KAYBI BÜYÜK

Öte yandan takıma katılan yeni transferlerden Fenerbahçe'ye geldikten sonra piyasa değerini artıran sadece iki isim oldu. Archie Brown, 7 milyondan 10'a, Nene ise 12 milyondan 17 milyon euro'ya değerlerini çıkarttı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
