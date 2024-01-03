Fenerbahçe'de 5 ayrılık yolda! Aralarında Emre Mor bile var

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe'de devre arası beklentileri karşılayamayan ve forma şansı bulamayan 5 isimle yolların ayrılması bekleniyor.

YILDIZ İSİMLERE YOL GÖRÜNDÜ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe devre arasında Ryan Kent ve Samet Akaydin dışında Miha Zajc ile de yollarını ayırmayı düşünüyor.

EMRE MOR'A DA TEKLİF VAR

Sarı-lacivertliler, Batshuayi için de gelen teklifleri değerlendirmeye alacak ve ayrıldığı takdirde Dzeko'nun arkasına bir santrfor alacak. Ayrıca yıldız futbolcu Emre Mor'a da teklifler var.