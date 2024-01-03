Fenerbahçe'de 5 ayrılık yolda! Aralarında Emre Mor bile var
Fenerbahçe yönetimi, devre arasında 5 oyuncu ile yollarını ayırmayı planlıyor. Ryan Kent, Samet Akaydin, Miha Zajc ve Batshuayi'nin yanı sıra Emre Mor için de teklifler değerlendiriliyor. Batshuayi'nin ayrılması durumunda Dzeko'nun arkasına bir santrfor alınması planlanıyor.
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe'de devre arası beklentileri karşılayamayan ve forma şansı bulamayan 5 isimle yolların ayrılması bekleniyor.
YILDIZ İSİMLERE YOL GÖRÜNDÜ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe devre arasında Ryan Kent ve Samet Akaydin dışında Miha Zajc ile de yollarını ayırmayı düşünüyor.
EMRE MOR'A DA TEKLİF VAR
Sarı-lacivertliler, Batshuayi için de gelen teklifleri değerlendirmeye alacak ve ayrıldığı takdirde Dzeko'nun arkasına bir santrfor alacak. Ayrıca yıldız futbolcu Emre Mor'a da teklifler var.