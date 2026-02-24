Haberler

Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili açıklama

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde'nin durumlarını açıkladı. Yapılan MR görüntülemeleri sonrası futbolcuların sakatlık durumları belirlendi ve tedavi sürecine başlandı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde'nin durumlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre 4 futbolcunun da bugün MR görüntülemeleri gerçekleştirildi.

Yapılan tetkiklere göre Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık, kaleci Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma, Jayden Oosterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma ve Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Futbolcuların tedavisine başlanırken, Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü'nün 3-4 hafta, Jayden Oosterwolde ve Ederson'un ise 10-14 gün takımdan uzak kalması bekleniyor.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
