Fenerbahçe'de 11 yıl sonra veda! Maurizio Gherardini, İtalya'ya gitti

2014 yılından bu yana Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda görev yapan Maurizio Gherardini, Sarı-lacivertlilerden ayrıldı.

İTALYA BASKETBOL LİGİ BAŞKANI OLDU

Fenerbahçe Genel Menajeri olan Maurizio Gherardini, Sarı-lacivertlilerden ayrılarak İtalya Basketbol Ligi Başkanlığı'na seçildi. Gherardini, kulüplere teşekkür ederek basketbolda sürdürülebilirlik, görünürlük ve pozitiflik gibi kavramlara daha çok önem vereceğini dile getirdi.

KARİYERİNDE ÇALIŞTIĞI TAKIMLARI

İtalyan menajer Gherardini, kariyerinde daha önce NBA ekipleri Toronto ve Oklahoma City Thunder'da çalıştıktan sonra 2014'ten yılından bu yana Fenerbahçe Genel Menajerliği görevini üstlenmişti.