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Fenerbahçe'de 11 futbolcunun bileti kesildi

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Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşadı. Bu maçın ardından 11 futbolcunun biletinin kesildiği belirtildi. Bu isimler arasında Dominik Livakovic, Alexander Djıku, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat, Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Allan-Saint Maximin, Edin Dzeko, Cenk Tosun ve Dusan Tadic bulunuyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında karşılaştığı Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı lacivertliler yaşadığı kritik kayıp sonrası şampiyonluk yarışında yara aldı.

11 İSMİN BİLETİ KESİLDİ

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'de, Bellona Kayserispor beraberliğinin ardından tam 11 futbolcunun biletinin kesildiği kaydedildi. Bu doğrultuda Fenerbahçe'de, takımdan ayrılacak oyuncular netleşmeye başladı. Özellikle Bellona Kayserispor maçında yaşanan kayıp sonrası bazı isimlerin biletlerinin kesildiği belirtildi.

İşte yeni sezonda takımdan ayrılması beklenen futbolcular;

  • Dominik Livakovic
  • Alexander Djıku
  • Serdar Aziz
  • Rodrigo Becao
  • Sofyan Amrabat
  • Osayi-Samuel
  • Sebastian Szymanski
  • Allan-Saint Maximin
  • Edin Dzeko
  • Cenk Tosun
  • Dusan Tadic
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Fenerbahçe'de 11 futbolcunun bileti kesildi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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