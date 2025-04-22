Fenerbahçe'de 11 futbolcunun bileti kesildi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında karşılaştığı Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı lacivertliler yaşadığı kritik kayıp sonrası şampiyonluk yarışında yara aldı.

11 İSMİN BİLETİ KESİLDİ

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'de, Bellona Kayserispor beraberliğinin ardından tam 11 futbolcunun biletinin kesildiği kaydedildi. Bu doğrultuda Fenerbahçe'de, takımdan ayrılacak oyuncular netleşmeye başladı. Özellikle Bellona Kayserispor maçında yaşanan kayıp sonrası bazı isimlerin biletlerinin kesildiği belirtildi.

İşte yeni sezonda takımdan ayrılması beklenen futbolcular;