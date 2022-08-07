Fenerbahçe'de 10 numaranın yeni sahibi Arda Güler oldu - Haberler

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Fenerbahçe'de 10 numaranın yeni sahibi Arda Güler oldu

Fenerbahçe'de 10 numaranın yeni sahibi Arda Güler oldu

Süper Lig'in açılış haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de futbolcuların numaraları belli oldu. Sarı-lacivertlilerde kimin olacağı merakla beklenen 10 numara, Arda Güler'e verildi.

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Fenerbahçe'de yarın oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde 10 numaranın yeni sahibi belli oldu.

Fenerbahçe'de 10 numaranın yeni sahibi Arda Güler oldu

FENERBAHÇE'DE NUMARALAR BELLİ OLDU

Avrupa kupalarında oynanan maçlarda 25 numarayı giyen Arda Güler, TFF'ye verilen listeye göre Süper Lig'de 10 numaralı formayı giyecek. Yeni transfer Joao Pedro'ya ise 20 numara verildi. Ahmet Ercanlar'ın haberine göre, yeni sezonda sarı-lacivertlilerde Alioski 6, Ferdi 7, Luan Peres 28 ve Tiago Çukur 58 numarayı giyecek.

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