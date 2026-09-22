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Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 72-59 yenerek şampiyon oldu

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39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek şampiyon oldu. Kupayı kazanan Fenerbahçe'de Wade Baldwin, yeni oyuncularla erkenden başarı yakaladıklarını ve sezona kupayla başlamanın güzel olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Wade Baldwin, "Yeniden sezona kupayla başladık. Bu şekilde kupayla ve galibiyetle sezona başlamak güzel" dedi.

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Kupa töreni sonrası Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Wade Baldwin, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak duygularını paylaştı. Kazandıkları şampiyonluğun çok önemli olduğunu aktaran Baldwin, "Euroleague Süper Kupa organizasyonundan kupa alamadık. Şimdi Türkiye'ye döndük eskisi gibi, yeniden sezona kupayla başladık. Bu şekilde kupayla ve galibiyetle sezona başlamak güzel" diye konuştu.

"Yeni oyuncularla erkenden başarı yakaladık"

Baldwin, karşılaşmanın ilk 30 dakikasında iyi oynadıklarını aktararak, "Maçların sonunu daha iyi getirmeliyiz ama bu zamanla olacak. Takımımızda yeni oyuncular var. Onlarla erkenden başarı yakaladık. Sezona onlarla şampiyon olarak başlamak büyük bir fırsat. Çok heyecanlıyız. Şimdi sıradaki maça odaklandık" ifadelerini kullandı.

"Sezon başında da maçlar kazanmaya devam edeceğiz"

Takımın yeni transferlerine değinen ABD'li basketbolcu, şunları söyledi:

"Yeni oyuncular, sezona iyi başladı. Shavon Shields takıma 3 hafta önce dahil oldu ve karşılamanın en değerli oyuncusu oldu. Braxton Key de Euroleague Süper Kupa'da iyi performans gösterdi. Herkes takıma yavaş yavaş dahil oluyor. Maçları kazanmanın bir yolunu buluyoruz. Sezon başında da maçlar kazanmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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