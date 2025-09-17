Haberler

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor Maçında İlk Yarı Sonucu: 0-1

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor Maçında İlk Yarı Sonucu: 0-1
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. İlk yarının sona ermesiyle konuk takım Alanyaspor, 18. dakikada İbrahim Kaya'nın attığı golle 1-0 önde kapattı.

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada sol kanattan Archie Brown'un ortasında topla buluşan Fred pasını ceza yayında bulunan Anderson Talisca'ya aktardı. Talisca'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, meşin yuvarlağı çeldi.

18. dakikada rakip yarı alanda Oğuz Aydın'ın vuruşunda Maestro'dan seken top, orta sahaya kadar açıldı. Burada bulunan Ui-Jo Hwang'ın bekletmeden pasında defansın arkasına sarkan İbrahim Kaya, ceza sahası içine girip kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

34. dakikada Oğuz Aydın'ın ara pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin çaprazdan vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

42. dakikada Maestro'dan pasında sağ kanatta topla buluşan İbrahim Kaya'nın ceza sahası içine girip ayağının dışıyla uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

44. dakikada orta sahada topla buluşan Maestro'nun topla ilerleyip ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

Hakemler: Cihan Aydın, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri

Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Enes Keskin, Gaius Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Ui-Jo Hwang, Ogundu

Yedekler: Paulo Victor, Efecan Karaca, Fatih Aksoy, İzzet Çelik, Nicolas Janvier, Baran Moğultay, Güven Yalçın, Bruno Viana, Florent Hadergjonaj, Bedirhan Özyurt

Teknik Direktör: Joao Pereira

Gol: İbrahim Kaya (dk. 18) (Corendon Alanyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
FED politika faizini 25 baz puan düşürdü

FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
FED'in faiz kararına piyasalardan ilk tepki! Altın fırladı, dolar düştü

FED'in faiz kararına piyasalardan ilk tepki! Altın fırladı, dolar düştü
Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı

Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı! İşte avukatına verdiği not
Türkiye'nin 74 senelik dev şirketi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 74 senelik dev şirketi konkordato ilan etti
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum

Erdoğan'dan "Kudüs bizim şehrimiz" diyen Netanyahu'ya yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.