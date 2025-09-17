Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor Maçında İlk Yarı Sonucu: 0-1

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada sol kanattan Archie Brown'un ortasında topla buluşan Fred pasını ceza yayında bulunan Anderson Talisca'ya aktardı. Talisca'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, meşin yuvarlağı çeldi.

18. dakikada rakip yarı alanda Oğuz Aydın'ın vuruşunda Maestro'dan seken top, orta sahaya kadar açıldı. Burada bulunan Ui-Jo Hwang'ın bekletmeden pasında defansın arkasına sarkan İbrahim Kaya, ceza sahası içine girip kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

34. dakikada Oğuz Aydın'ın ara pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin çaprazdan vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

42. dakikada Maestro'dan pasında sağ kanatta topla buluşan İbrahim Kaya'nın ceza sahası içine girip ayağının dışıyla uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

44. dakikada orta sahada topla buluşan Maestro'nun topla ilerleyip ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

Hakemler: Cihan Aydın, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri

Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Enes Keskin, Gaius Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Ui-Jo Hwang, Ogundu

Yedekler: Paulo Victor, Efecan Karaca, Fatih Aksoy, İzzet Çelik, Nicolas Janvier, Baran Moğultay, Güven Yalçın, Bruno Viana, Florent Hadergjonaj, Bedirhan Özyurt

Teknik Direktör: Joao Pereira

Gol: İbrahim Kaya (dk. 18) (Corendon Alanyaspor) - İSTANBUL