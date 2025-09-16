Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçı için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapıldı ve tesislerde kampa girdi.
Fenerbahçe, yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor