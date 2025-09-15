Haberler

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra 17 Eylül'de oynayacağı Corendon Alanyaspor karşılaşması için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idmanda Nelson Semedo'nun takımla çalıştığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, 17 Eylül Çarşamba günü Corendon Alanyaspor'u konuk edeceği erteleme maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Çift kale maçlarla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Sakatlığı sona eren Nelson Semedo'nun antrenmanın tamamında takımla çalıştığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
