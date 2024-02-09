Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Yeni transfer Serdar Dursun da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde, yeni transfer Serdar Dursun da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertlilerde, Fatih Karagümrük'ten sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edilen Serdar Dursun da takımla ilk antrenmanına çıktı.
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL