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Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde play-off etabına yükseldi

Spor Haberleri

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde play-off etabına yükseldi

Temsilcimiz Fenerbahçe OPET, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki son maçında Lodz'u 3-0'la mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Mücadele öncesinde deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anıldı.

2022-23 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Opet, grup etabının son maçında Polonya ekibi LKS Commercecon Lodz ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde play-off etabına yükseldi

SET VERMEDİLER

Berlix Max-Schmeling Salonu'nda oynanan maçtan temsilcimiz 25-22, 25-16, 28-26'lık setlerle 3-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe Opet böylece play-off turuna yükseldi.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe voleybol Deprem Spor Haberler

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