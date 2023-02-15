Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde play-off etabına yükseldi
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Temsilcimiz Fenerbahçe OPET, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki son maçında Lodz'u 3-0'la mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Mücadele öncesinde deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anıldı.
2022-23 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Opet, grup etabının son maçında Polonya ekibi LKS Commercecon Lodz ile karşı karşıya geldi.
SET VERMEDİLER
Berlix Max-Schmeling Salonu'nda oynanan maçtan temsilcimiz 25-22, 25-16, 28-26'lık setlerle 3-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe Opet böylece play-off turuna yükseldi.