Haberler

Fenerbahçe cephesinden gece yarısı hakem tepkisi: Günü ve zamanı gelince...

Fenerbahçe cephesinden gece yarısı hakem tepkisi: Günü ve zamanı gelince...
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları, 2-2 biten Antalyaspor maçı sonrası hakemlerle ilgili kısa zamanda açıklama yapacaklarını belirtirken, Tedesco'nun sağlık durumunun ciddi olmadığını söyledi.

  • Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları, Antalyaspor maçı sonrası takımın şanssız olduğunu belirtti.
  • Torunoğulları, hakem kararlarına ilişkin açıklama yapılacağını ve bunun zamanı geldiğinde konuşulacağını söyledi.
  • Teknik direktör Domenico Tedesco'nun grip olduğu ve kısa sürede toparlanacağı ifade edildi.

Fenerbahçe Yöneticisi ve Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ŞANSSIZ BİR GÜNDÜ"

Karşılaşmayı değerlendiren Torunoğulları, "Şanssız bir gündü. Şanssızdık. Hocamız da rahatsızdı, maça gelemedi ama her şeyin farkındayız. Kısa zamanda toparlanacağız." ifadelerini kullandı.

HAKEMLER İÇİN AÇIKLAMA SİNYALİ

Hakem kararlarına ilişkin sessizlik eleştirileri hakkında konuşan Torunoğulları, "Kısa zamanda bir açıklamamız olur. Her şeyin farkındayız. Günü ve zamanı gelince konuşuruz." dedi.

TEDESCO'NUN SAĞLIK DURUMU

Rahatsızlığı nedeniyle takımın başında yer almayan teknik direktör Domenico Tedesco'nun durumuna da değinen Torunoğulları, "Hocamız grip, önemli bir şeyi yok. Ağır bir grip geçirdi. Kısa zamanda toparlanır. Takıma ve hocamıza güveniyoruz." açıklamasını yaptı.

SAKATLIKLAR İÇİN "MAÇ TEMPOSU" YORUMU

Takımda art arda yaşanan sakatlıklarla ilgili ise kısa bir değerlendirme yapan Torunoğulları, "Maç temposu diyelim." ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Savaşta bir ilk yaşandı! İsrail o ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne İHA saldırısı! Patlama sonrası uçaklar havalandı

Savaş Avrupa Birliği sınırlarının içine sıçradı! Üssü İHA ile vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
İran neden ABD'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

İran neden ABD'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu
Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti

Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti
Kante'nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı

Kante'nin büyük isyanı
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı! Doğruysa Trump'ı zor günler bekliyor

ABD'nin kaybını İran açıkladı! Doğruysa Trump'ı zor günler bekliyor
Emekli Tuğgeneral Arslan: ABD ve İsrail sert kayaya çarptı

Emekli Tuğgeneral, Orta Doğu'daki yeni savaş için süre biçti