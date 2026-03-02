Fenerbahçe cephesinden gece yarısı hakem tepkisi: Günü ve zamanı gelince...
Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları, 2-2 biten Antalyaspor maçı sonrası hakemlerle ilgili kısa zamanda açıklama yapacaklarını belirtirken, Tedesco'nun sağlık durumunun ciddi olmadığını söyledi.
- Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları, Antalyaspor maçı sonrası takımın şanssız olduğunu belirtti.
- Torunoğulları, hakem kararlarına ilişkin açıklama yapılacağını ve bunun zamanı geldiğinde konuşulacağını söyledi.
- Teknik direktör Domenico Tedesco'nun grip olduğu ve kısa sürede toparlanacağı ifade edildi.
Fenerbahçe Yöneticisi ve Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"ŞANSSIZ BİR GÜNDÜ"
Karşılaşmayı değerlendiren Torunoğulları, "Şanssız bir gündü. Şanssızdık. Hocamız da rahatsızdı, maça gelemedi ama her şeyin farkındayız. Kısa zamanda toparlanacağız." ifadelerini kullandı.
HAKEMLER İÇİN AÇIKLAMA SİNYALİ
Hakem kararlarına ilişkin sessizlik eleştirileri hakkında konuşan Torunoğulları, "Kısa zamanda bir açıklamamız olur. Her şeyin farkındayız. Günü ve zamanı gelince konuşuruz." dedi.
TEDESCO'NUN SAĞLIK DURUMU
Rahatsızlığı nedeniyle takımın başında yer almayan teknik direktör Domenico Tedesco'nun durumuna da değinen Torunoğulları, "Hocamız grip, önemli bir şeyi yok. Ağır bir grip geçirdi. Kısa zamanda toparlanır. Takıma ve hocamıza güveniyoruz." açıklamasını yaptı.
SAKATLIKLAR İÇİN "MAÇ TEMPOSU" YORUMU
Takımda art arda yaşanan sakatlıklarla ilgili ise kısa bir değerlendirme yapan Torunoğulları, "Maç temposu diyelim." ifadelerini kullandı.