Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için Rize'ye geldi
Trendyol Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Rize'ye ulaştı. Takımı Rize-Artvin Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı ve otobüsle konaklayacakları otele geçtiler.
Trendyol Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Rize'ye geldi.
Sarı-lacivertli takımı Rize-Artvin Havalimanı'nda karşılayan taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho ve futbolculara tezahüratlarla destek verdi.
Fenerbahçe kafilesi, otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.???????